شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يتنافسون على مركزين في تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم البرتغالي روي فيتوريا تشكيل منتخب مصر باستثناء مركزين، سيشهد مران منتخب مصر غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس الاستقرار عليهم بشكل نهائي.

واستقر فيتوريا على الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد حمدي في الدفاع وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وفي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد.

ويتبقى مركزين ما زال فيتوريا يفاضل بينهما وهما لاعب الوسط الثالث بجانب طارق حامد ومحمود حمادة والمفاضلة بين ثلاثة لاعبين هم إمام عاشور ومحمد النني وعمر جابر الذي يفكر فيتوريا في اشراكه بهذا المركز، أما المركز الثاني هو الجناح الأيسر بعد إصابة عمر مرموش ويتنافس عليه ثلاثة لاعبين أيضا هم أحمد سيد زيزو وترزيجيه وطاهر محمد طاهر.