شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يتنافسون على مركزين في تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم البرتغالي روي فيتوريا تشكيل منتخب مصر باستثناء مركزين، سيشهد مران منتخب مصر غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس الاستقرار عليهم بشكل نهائي.
واستقر فيتوريا على الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد حمدي في الدفاع وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وفي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد.
ويتبقى مركزين ما زال فيتوريا يفاضل بينهما وهما لاعب الوسط الثالث بجانب طارق حامد ومحمود حمادة والمفاضلة بين ثلاثة لاعبين هم إمام عاشور ومحمد النني وعمر جابر الذي يفكر فيتوريا في اشراكه بهذا المركز، أما المركز الثاني هو الجناح الأيسر بعد إصابة عمر مرموش ويتنافس عليه ثلاثة لاعبين أيضا هم أحمد سيد زيزو وترزيجيه وطاهر محمد طاهر.
وألتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.
وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفى محمد.