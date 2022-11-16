شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يفوز على الزمالك 64/71 فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 64/71 فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط والذى جمع الفريقين فى صالة برج العرب بالأسكندرية.

وكان مرتبط الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 34/63 ليعزز فرص تأهل الرجال إلى نهائي البطولة.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الجمعة بنفس الصالة

وتستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر مباريات نهائي البطولة.

يذكر أن الاهلى توج بلقب دورى مرتبط السيدات بعد الفوز على سبورتنج فى نهائي البطولة