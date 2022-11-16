الامارات | الجزيرة الحمراء يقبل اعتذار المدرب معتز عبدالله عن تدريب الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمراء عن قبوله اعتذار مدرب الفريق الاول معتز عبدالله عن مواصلته تدريب الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى. وأكد بيان أصدره النادي بأن مجلس إدارة الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد الزعابي قبل الاعتذار الذي تقدم به المدرب معتز عبدالله والذي أوضح من خلاله عدم رغبته في الاستمرار في تدريب الفريق، وقرر المجلس تكليف مساعد المدرب، الجزائري عادل بن مسعود بمهمة تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وتقدم مجلس الإدارة بالشكر للمدرب معتز عبدالله مثنيٱ على جهوده في الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق متمنيا له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل. يذكر ان الجزيرة الحمراء يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة في دوري الدرجة الأولى.