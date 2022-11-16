شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتوجه الى أسوان الجمعة استعدادا للدور التمهيدى لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة توجه فريقه الى أسوان يوم الجمعة المقبلة للدخول في معسكر مغلق أستعدادا لمواجهة الفريق الاسوانى ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

وياتى قرار بابا فاسيليو لتجنب الإرهاق على لاعبى فريق غزل المحلة و عدم خوض التدريبات في ذلك اليوم و الاستعدادا لمباراة يوم السبت.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية و التمكن الى التأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز و تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى و التي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.