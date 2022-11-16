شكرا لقرائتكم خبر عن "فيريرا" يطمئن على محمد عبد الغنى..وتعليمات خاصة لمصطفى شلبى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع محمد عبدالغنى مدافع الأبيض فى حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، وحسنى خطاب المترجم، على هامش التدريبات التى أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفنى للزمالك خلال الجلسة على الحديث مع عبد الغنى والاطمئنان على إصابته وسير البرنامج التأهيلى الذى يؤديه خلال الفترة الحالية فى ظل الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الأمامية.

واطمأن جوسفالدو فيريرا من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، على حالة اللاعب وتطورات البرنامج التأهيلى الموضوع له استعدادا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق، عقد فيريرا جلسة مع مصطفى شلبى الجناح الهجومى، ومنح اللاعب بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها، واطمأن على سير البرنامج التدريبى الموضوع له استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم ٢٦ نوفمبر الجارى، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.