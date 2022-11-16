شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لروي فيتوريا غدًا الخميس استعدادًا لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في الثالثة والربع عصر غدًا الخميس مؤتمر صحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، للحديث عن ودية منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء الجمعة باستاد جابر الأحمد الدولي . يعقب المؤتمر الصحفي تدريب مفتوح لمنتخب مصر، ومسموح للقنوات و المصورين لمدة ١٥ دقيقة.

وألتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفى محمد.