شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلي 1/0 وديا استعدادا لربع نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المدير الفني الفوز على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر.

وشهدت المباراة حضور المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة بالنادي.وأحرز عمر سافيولا هدف اللقاء الوحيد، واتسمت المباراة بالقوة والندية بين الفريقين رغم أنها ودية.

ومن جانبه أكد شوقي غريب، رضاه عن مستوى لاعبي المقاولون العرب خلال المباراة بصفة خاصة وفترة التوقف الحالية بصفة عامة وأن الفريق نجح في تحقيق أهدافه من المباراة الودية أمام البنك الأهلي، بعيدا عن النتيجة علاوة على التزام اللاعبين بتطبيق تعليمات الجهاز.

ويستعد المقاولون لاستئناف مبارياته في البطولات المحلية والتى سيبدأها بمواجهة النادي الأهلي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.