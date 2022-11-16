شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك.. وتدريب قوى للحراس على التسديدات والعرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقسيمة فنية قوية فى ختام التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى على الإشراف على التقسيمة الفنية، وشهدت تطبيق كل الأمور الخططية التى تم التدريب عليها فى مران اليوم.

وقام المدير الفنى بنقل التعليمات للاعبين بشكل مستمر خلال أداء التقسيمة، وحرص الجهاز المعاون على تدوين كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بها.

وخاض ثلاثى حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمد صبحى ومحمد نديم والسيد عطية، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، وتم التركيز خلال هذه الفقرة على تعامل الحراس مع التسديدات من المسافات القريبة من المرمى و الكرات العرضية، بجانب أمور أخرى منها اتقان الحارس للتمرير ونقل الكرة بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم ٢٦ نوفمبر الجارى، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.