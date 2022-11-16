شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الأهلي في نصف نهائي دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري السلة رجال بتقدم الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/38 فى المباراة التى تجمع الفريقين فى صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان مرتبط الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة نصف النهائي بنتيجة 63/34 ليعزز فرص تأهل الرجال إلى نهائي البطولة. ومن المقرر ان تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الجمعة بنفس الصالة.وتستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر مباريات نهائي البطولة.

يذكر أن الاهلى توج بلقب دورى مرتبط السيدات بعد الفوز على سبورتنج فى نهائي البطولة.