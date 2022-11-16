شكرا لقرائتكم خبر عن القماش يكشف عن "ثنائى" الدفاع والجبهة اليسرى لحل مشكلة بالدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، أن الثنائي الصاعد إياد العسقلاني وعمر الساعي من المواهب الواعدة واعتبرهما من كنوز قطاع الناشئين معربا عن سعادته بإنضمامهما لصفوف منتخب مصر للشباب والأوليمبي فى الفترة الأخيرة.

وأضاف القماش : ” محمود جابر المدير الفني للمنتخب على تواصل معي بإستمرار للإطمئنان عليهما وأثق فى انضمام لاعبين آخرين لمعسكر منتخب الشباب القادم “.

وتابع مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي،: ” عقدت جلسة مع الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش لشرح إمكانيات جميع اللاعبين ووعدني بمشاركة هذا الثنائي فى الفترة القادمة خاصة أن الفريق يحتاج لمدافع وظهير أيسر وهو ما يُجيده العسقلاني “.

وأكمل القماش : ”هناك جلسة سيتم عقدها مع الثنائي بعد العودة لمطالبتهما بضرورة الحفاظ عليها والسعي للعب أساسيًا مع الفريق الأول استعدادًا للكان“.