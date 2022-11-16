شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بالتزام اللاعبين وتدريبات تأهيلية متنوعة في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

وأشاد "فيريرا" بالتزام اللاعبين وبأداء البرامج التدريبية المطلوبة منهم على أكمل وتنفيذ التعليمات بكل دقة، وطالب المدير الفنى البرتغالى لاعبيه بمواصلة العمل بكل جدية والتزام فى ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة خلال الجزء الأول من المران، حيث تم تقسيم الحصة التأهيلية إلى عدة فقرات، تضمنت أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأنسب عن طريق استخدام بعض الحواجز وأدوات التأهيل، كما تضمنت بعض التدريبات الخفيفة باستخدام الكرة سواء بالقدم أو الرأس.

ويحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا خلال هذه الفترة على تجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل من خلال برامج تأهيلية و بدنية خاصة تم إعدادها استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 26 نوفمبر الجارى، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.