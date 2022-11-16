الامارات | تونس تهزم إيران بثنائية وديا استعدادا لكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن منتخب تونس محبيه على جاهزيته قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على منتخب إيران، اليوم. وجاءت المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر. وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حتى افتتح نعيم السليتي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، فيما أضاف علي العابدي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأوقعت القرعة منتخب تونس، الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه بكأس العالم والثانية على التوالي، في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك. في المقابل، يلعب المنتخب الإيراني، الذي يخوض المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي أيضا، في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.