شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل وديا مع سبورتنج 1/1 استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع فريق سبورتنج بهدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

تقدم حسين فيصل لسموحة في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يدرك سبورتنج عن طريق عبد الرحمن السويسى.

وخاض الفريق السكندرى 3 مباريات أمام كل من العامرية وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد، والمباراة الثالثة أمام سبورتنج وتعادل الفريق 1 /1.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.

وفى سياق آخر، تلقى فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، خبرا سيئا بخصوص إصابة النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق، بعدما خضع اللاعب لأشعة جديدة لمعرفة مدى التعافى من الإصابة وموعد عودته.

وأجرى النيجيري جونيور أجاى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، خلال إحدى المباريات الودية التي لعبها سموحة استعدادا للموسم الحالي.

وكشفت الأشعة التي خضع لها أجايى حاجته إلى شهر إضافى قبل بدء مرحلة التأهيل التي ستحتاج إلى شهرين آخرين من أجل عودة اللاعب بشكل طبيعى للملاعب، وهو الأمر الذى تسبب في صدمة كبرى داخل الفريق السكندرى.