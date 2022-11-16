شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى الونش يعلن عودته إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة في إنجلترا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، صورة له في الطائرة عائدا من إنجلترا بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الخلفية التي أبعدته عن الزمالك في المباريات الماضية.

وكشف الونش عن عودته إلى مصر بعدما نشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" داخل الطائرة عائدا من إنجلترا ليبدأ عملية التأهيل من الإصابة.





ويعرض "الونش" التقرير الطبى الذى حصل عليه من الطبيب الذى أجرى له العملية الجراحية فى إنجلترا بعد قطع وتر العضلة الخلفية، ليحدد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له الفترة المقبلة.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد إجراء جراحة وتر الخلفية في إنجلترا بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.