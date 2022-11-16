شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لا يحق للزمالك قطع إعارة محمود علاء من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة نبيه المدرب العام فى الزمالك إن مسئولي الأبيض لا يحق لهم قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الذى أُعير إلى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية معللاَ ذلك بعدم وجود بند في عقد اللاعب يسمح بهذا الأمر.

كشف نبيه خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مسئولي الزمالك عادة ما يضعون بنداً في عقود لاعبيهم المعارين يسمح لهم بالحصول على خدماتهم مرة أخرة لكن محمود علاء أُستثنى من هذا الأمر مؤكداً أن محمود شبانة مدافع الفريق المعار إلى سموحة يوجد في عقداً بنداً يسمح بعودته.

في سياق متصل يتمسك مسئولو الاتحاد السكندرى بخدمات محمود علاء، مدافع الزمالك المعار إلى سيد البلد، حتى نهاية الموسم، خصوصا أنه أصبح من الركائز والأعمدة الأساسية في تشكيل الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق.

ويرى مسئولو النادى السكندرى أن محمود علاء استعاد جزءا كبيرا من مستواه الفني الذى أهّله للانضمام لكتيبة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا وتستعد لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري لذلك رحيله قبل انتهاء إعارته سيؤثر على الفريق.