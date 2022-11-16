شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط الأهلى يفوز على الزمالك 34/62 فى نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب فريق مرتبط كرة سلة الاهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 34/62 فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة ، بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة

من المقرر أن تقام مباراة رجال الأهلى والزمالك فى نصف النهائى اليوم الأربعاء فى تمام الخامسة والنصف بصالة برج العرب بالإسكندرية .

كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، على أن تقام مباريات العودة الجمعة المقبل.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى.