شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 10 حكام عرب يظهرون في كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة العربية انطلاق النسخة 22 من بطولة كأس العالم 2022 والتى ستبدأ في 20 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل بوجود منتخبات عربية حيث تشهد هذه النسخة من كأس العالم 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية وهى قطر، المغرب، السعودية، وتونس.

ويشارك في كأس العالم في هذه النسخة 10 حكام من العرب، 3 حكام ساحة و4 حكام مساعدين و3 حكام بتقنية الفيديو خلال فعاليات البطولة.

وتضم قائمة الحكام كلا من: القطري عبدالرحمن الجاسم، الجزائري مصطفى غربال، الإماراتي محمد عبدالله "حكام الساحة"، والمصري محمود أبوالرجال والقطري طالب المري والجزائري عبد الحق التشيالي والقطري أحمد سعود المقالح "الحكام المساعدين"، القطري عبدالله المر، والمغربي رضوان جيد والمغربي عادل زوراق "حكام الفيديو".

ونشر الاتحاد الدولى بيانا رسميا على موقعه الرسمى: " أنه تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات FIFA وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.