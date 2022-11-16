شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه إنبى ودياً يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى إنبى مع نظرائهم فى سيراميكا على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل 23 نوفمبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المصرى الممتاز حيث يلتقى الفريق البترولى نظيره البنك الأهلى يوم 30 نوفمبر الجارى في الجولة الخامسة بينما يواجه سيراميكا المقاولون العرب 2 ديسمبر المقبل في الأسبوع الرابع.

فى سياق مختلف، حرص أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تحفيز لاعبيه بالمكافآت المالية قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب كشرى لاعبيه بحصد أول فوز فى الدورى المصرى بنسخته الجديدة من أجل تحسين موقع الفريق فى ترتيب الجدول، حيث يسعى المدير الفنى لتصحيح مسار الفريق البترولى وخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

ويجهز أحمد كشرى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين، مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وكان الجهاز الفنى للفريق البترولى قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية لمواصلة الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، حيث يخوض إنبى مباراته المقبلة بنهاية الشهر الجارى أمام البنك الأهلى بالأسبوع الرابع من المسابقة.

وكان الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة أحمد كشرى قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية لمواصلة الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، حيث يخوض إنبى مباراته المقبلة بنهاية الشهر الجارى أمام البنك ىالأهلى بالأسبوع الخامس من المسابقة