بالمواعيد.. جدول مباريات كأس العالم 2022 بقطر.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وسيقام كأس العالم للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات (المجموعة الأولى).

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية

جدول مواعيد مواجهات بطولة كأس العالم قطر 2022

موعد مواجهات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022

الأحد 20-11-2022

الإكوادور x قطر، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الأولى)

الاثنين 21-11-2022

إنجلترا x إيران، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثانية)

السنغال x هولندا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الأولى)

الولايات المتحدة الامريكية x ويلز، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 22-11-2022

الأرجنتين x السعودية، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الثالثة)

الدنمارك x تونس، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الرابعة)

المكسيك x بولندا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثالثة)

فرنسا x أستراليا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الرابعة)

الأربعاء 23-11-2022

المغرب x كرواتيا، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة السادسة)

ألمانيا x اليابان، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الخامسة)

إسبانيا x كوستاريكا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الخامسة)

بلجيكا x كندا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السادسة)

الخميس 24-11-2022

سويسرا x الكاميرون، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة السابعة)

أوروجواي x كوريا الجنوبية، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثامنة)

البرتغال x غانا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثامنة)

البرازيل x صربيتا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السابعة).

الجولة الثانية

ستبدأ منافسات الجولة الثانية بدور الـ 32 بكأس العالم 2022 بقطر في يوم الجمعة الموافق 25-11-2022، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي: -

الجمعة 25-11-2022

ويلز x إيران، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الثانية)

قطر x السنغال، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الأولى)

هولندا x الإكوادور، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الأولى)

إنجلترا x الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثانية).

السبت 26-11-2022

تونس x أستراليا، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الرابعة)

بولندا x السعودية، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثالثة)

فرنسا x الدنمارك، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الرابعة)

الأرجنتين x المكسيك، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثالثة).

الأحد 27-11-2022

اليابان x كوستاريكا، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الخامسة)

بلجيكا x المغرب، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السادسة)

كرواتيا x كندا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السادسة)

إسبانيا x ألمانيا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الخامسة).

الإثنين 28-11-2022

الكاميرون x صربيا، في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة السابعة)

كوريا الجنوبية x غانا، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثامنة)

البرازيل x سويسرا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السابعة)

البرتغال x أوروجواي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثامنة).

الجولة الثالثة والأخيرة

ستبدأ منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في يوم الثلاثاء الموافق 29-11-2022، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي: -

الثلاثاء 29-11-2022

الإكوادور x السنغال، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الأولى)

هولندا x قطر، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الأولى)

إيران x الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثانية)

ويلز x إنجلترا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثانية).

الأربعاء 30-11-2022

تونس x فرنسا، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الرابعة)

أستراليا x الدنمارك، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الرابعة)

بولندا x الأرجنتين، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثالثة)

السعودية x المكسيك، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثالثة).

الخميس 1-12-2022

كرواتيا x بلجيكا، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة السادسة)

كندا x المغرب، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السادسة)

اليابان x إسبانيا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الخامسة)

ألمانيا x كوستاريكا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الخامسة).

الجمعة 2-12-2022

كوريا الجنوبية x البرتغال، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (المجموعة الثامنة)

غانا x أوروجواي، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة الثامنة)

صربيا x سويسرا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السابعة)

الكاميرون x البرازيل، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة (المجموعة السابعة).

موعد مواجهات دور الـ 16 بـ كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تقام مواجهات دور الـ 16 بـ كأس العالم قطر 2022 في الفترة من يوم السبت الموافق 3-12-2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022.

موعد مواجهات دور ربع النهائي بـ كأس العالم قطر 2022

بينما ستبدأ مواجهات دور ربع النهائي بـ كأس العالم قطر 2022، في الفترة من يوم الجمعة الموافق 9-12-2022، إلى يوم السبت الموافق 10-12-2022.

موعد مواجهات دور نصف النهائي بـ كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن تقام منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم في يوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 14-12-2022.

موعد المباراة النهائية بكأس العالم قطر 2022

وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في يوم السبت الموافق 17-12-2022، بينما ستكون المباراة النهائية في يوم الأحد الموافق 18-12-2022.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".