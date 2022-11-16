شكرا لقرائتكم خبر عن سداسى الزمالك يخوضون تدريبات بدنية اليوم في صالة الجيمانيزيوم قبل المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض سداسى الزمالك، مصطفى شلبى وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه والحارس محمد نديم، فقرة تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للفترة المقبلة.

يأتى ذلك وفقا للبرنامج التدريبى الموضوع من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة، والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.