7 اخبار الرياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16/11/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، فيتوريا يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المنتخب أمام بلجيكا، و20 مليون جنيه تسعيرة بيع عبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى، وطبيب الزمالك يطلع على التقرير الطبى الخاص بالونش ويحدد البرنامج التأهيلى .

فيتوريا يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المنتخب أمام بلجيكا

يشهد مران المنتخب اليوم الأربعاء الاستقرار بشكل شبة نهائي على التشكيل الذي يخوض به فيتوريا مواجهة بلجيكا، حيث يحسم المدير الفني بعض المراكز الشائكة وخاصة في قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناح الأيسر.