شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضع برنامجاً تأهيلياً لتجهيز مروان صحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامج تدريبى خاص ومكثف لـ مروان صحرواى لاعب الفريق البترولى خصوصاً أن اللاعب ليس فى كامل جاهزيته الفنية بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق.

ويحاول كشرى تجهيز صحرواى بشكل تدريجى من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه خلال المباريات الودية،لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويرى أنه مع الوقت قادر على الاندماج وصناعة الفارق مع الفريق البترولى.

ويجهز أحمد كشرى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين، مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل استئناف مسابقة الدورى العام المتوقفة فى الوقت الحالى لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.