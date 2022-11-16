شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج روى فيتوريا من مواجهة مصر مع بلجيكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في الكويت لليوم الرابع على التوالي، قبل مواجهة بلجيكا، المقرر لها بعد غدا الجمعة في اطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار، وفى السطور التالية نلقى الضوء على ودية الفراعنة وبلجيكا..

س: ماهو موعد ودية مصر وبلجيكا ؟

ج: يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم الجمعة القادمة بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد " فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

س: ماذا يحتاج روي فيتوريا من ودية بلجيكا ؟

ج: تعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: كيف انتهت المباريات السابقة بين مصر وبلجيكا ؟

ج: تعد ودية مصر وبلجيكا القادمة هى اللقاء الخامس بين المنتخبين، حيث تقابل الفريقان فى 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

س: ماهى قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا؟

ج: ضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم في حراسه المرمى: "محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفي محمد.

س: ماهى القنوات الناقلة لودية مصر وبلجيكا ؟

ج: ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.