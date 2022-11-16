شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يمنح رامى صبرى مهام إضافية فى مران فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لفاركو لاعبه رامى صبرى تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويرغب ألميدا فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه من أجل مواصلة ظهوره بشكل مميز فى الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءً على تعليمات مدربه البرتغالى، منها الجرى حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

ويحتل نادى فاركو المركز السادس بمسابقة الدورى بعد مرور 3 جوالات برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.

تولى البرتغالى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.