حقيقة خناقة نجوم الزمالك إمام عاشور وشيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك، في تصريح عبر قناة “إم بي سي مصر” ، عن حقيقة خناقة نجوم الزمالك إمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا، خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك نافياً توقيع أي عقوبات على أحد : “لم نوقع عقوبات على إمام عاشور، باستبعاده من مباراة انبي، بسبب تغيير لون شعره وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة”.

وتابع موضحاً أنه كانت هناك ملاحظات فنية على مستوى عاشور : “استبعاد إمام عاشور، كان لأسباب فنية، حيث كانت هناك ملاحظات على مستواه من قبل مباراة السوبر، تصادف استبعاد إمام عاشور، مع تغيير لون شعره، وخسارة الزمالك بطولة السوبر أمام الأهلي، لذلك اعتقد البعض أن الجهاز الفني يعاقب اللاعب بسبب لونه شعره، وهذا غير صحيح مش دي الحاجة اللي احنا بنعاقب عليها أوي فكان استبعاد اللاعب كان لأسباب فنية وانضباطية”.

وأضاف مدرب نادي الزمالك مؤكداً استجابة إمام عاشور قائلا : “إمام عاشور، استجاب للانتقادات التي تعرض لها ورجع لون شعره الطبيعي، هذا أمر جيد، موضوع إمام عاشور، لم يأخذ وقتا طويلا، اللاعب اتعاقب والأمر انتهى”.

وعن خناقة شيكابالا وإمام عاشور، اختتم: “الأمر لم يصل إلى خناقة كما صورها البعض، كل ما في الأمر أن شيكابالا، قال لإمام عاشور، (مش وقته تلون شعرك)، للأسف أي حاجة صغيرة في الزمالك لازم تكبر”.