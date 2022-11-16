شكرا لقرائتكم خبر عن 99 هدفا حصيلة سيدات اليد فى أفريقيا قبل ربع النهائى أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب سيدات كرة اليد تسجيل 99 هدفا فى الدور الأول ببطولة أفريقيا المقامة بالسنغال قبل مواجهة صاحب الأرض فى التاسعة مساء اليوم فى ربع النهائى.

ونجحت مريم عمر لاعبة المنتخب أن تحصد لقب هداف الدور الأول برصيد 28 هدفا.

وفاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد على غينيا بنتيجة 29/22 أول أمس فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بالسنغال ليتأهلن إلى دور الثمانية قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الثلاثاء.

وحقق منتخب مصر لسيدات كرة اليد على نظيره المغربى بنتيجة 28/20 فى ثالث مواجهاته. وسبق وفاز منتخب سيدات كرة اليد على تونس بنتيجة 21/20 فى ثانى لقاءاته بعد الخسارة من الكونغو بنتيجة 21/20 فى أول مواجهاته.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومى جمعة وشيماء صبرى وشهد الشواربى وسهيلة خالد وفرح الشاذلى وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هانى ومريم عمر وكنزى حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامى عبد اللطيف مدير فنى ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إدارى ومنة الله بدوى أخصائى علاج طبيعى وحازم حامد محلل أداء.