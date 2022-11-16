شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت حاجة جونيور أجايى لثلاثة أشهر قبل العودة للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، خبرا سيئا بخصوص إصابة النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق، بعدما خضع اللاعب لأشعة جديدة لمعرفة مدى التعافى من الإصابة وموعد عودته.

وأجرى النيجيري جونيور أجاى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، خلال إحدى المباريات الودية التي لعبها سموحة استعدادا للموسم الحالي.

وكشفت الأشعة التي خضع لها أجايى حاجته إلى شهر إضافى قبل بدء مرحلة التأهيل التي ستحتاج إلى شهرين آخرين من أجل عودة اللاعب بشكل طبيعى للملاعب، وهو الأمر الذى تسبب في صدمة كبرى داخل الفريق السكندرى.

خاض الفريق السكندرى مباراتين وديتين أمام العامرية، وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد، ويلعب اليوم أمام سبورتنج وديا.

ويعد محمود حليمو أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وأصبح جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلي، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.