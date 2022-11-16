شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز يوسف أوباما للاستعانة به فى مباريات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تجهيز يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وابتعد يوسف أوباما عن التشكيل الأساسى لفريق الزمالك هذا الموسم، ولم يبدأ أى مباراة، ويسعى فيريرا للاستعانة به خلال الفترة المقبلة فى مركز المهاجم أو صانع الألعاب.

ووضع فيريرا برنامجا تدريبيا منفردا ليوسف إبراهيم أوباما يخوضه قبل مران الفريق بساعة ونصف، تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة، والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.