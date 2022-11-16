شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الإسماعيلى الصباحى استعدادا لفاركو وجلسة جاريدو مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى تدريباته الجماعية صباح الأربعاء على ملعب أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره ببطولة الدورى الممتاز.

بدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو مع لاعبيه أعقبها تدريبات بدنية تستهدف وصول المعدلات البدنية لأفضل مستوياتها قبل مواجهة فاركو الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية في رابع جولات المسابقة.

كما اشتمل المران على تدريبات خططية منها التحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي بجانب التدريب على الكرات العرضية والتسديدات وسبل تنفيذها بشكل متقن.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم السعودى أسامة الحمدان الذى يحرص على منح لاعبيه تعليمات بصفة مستمرة.

واختتم مران اليوم بتقسمية للوقوف على مدى استيعاب اللاعببن لتنفيذ الجمل الفنية والخططية، حيث حرص المدرب الأسباني على إيقاف التقسيمة عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء قبل استئناف الدوري.