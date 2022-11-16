شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا ينهى برنامجه التأهيلى ويعود لتدريبات إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد أمين "أوفا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامجه التأهيلى وبات جاهزاً لخوض المباريات مع الفريق البترولى بعد غيابه طوال الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز بنسخته الجديدة بسبب الإصابة.

وغاب أوفا عن إنبى فى مباراة بيراميدز بافتتاحية الدورى بالجولة الأولى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ثم غاب عن مواجهة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى، وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف، ثم واصل الغياب أمام المصرى فى الجولة الثالثة وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين نظيفين، وأخيراً أمام الزمالك فى الجولة الرابعة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

من جانبه قال "أوفا"، إن أداء الفريق البترولى سيتطور مع الوقت، بعد زيادة حالة التأقلم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يعمل ويركز على هذه النقطة خلال المحاضرات والتدريبات.

وأضاف أوفا، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الإصابة منعته من المشاركة مع الفريق البترولى خلال أول ثلاث جولات بالدورى المصرى الممتاز لافتاً إلى أنه قطع شوطاً كبيراً من البرنامج التأهيلى واقترب من العودة للمران الجماعى.

وأوضح لاعب إنبى أنه فترة التوقف الدولى جاءت فى الوقت المناسب من أجل استعادة جاهزيته للانضمام إلى صفوف الفريق البترولى، مشيرا إلى أنه سيعود أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد إنبى لمواجهة البنك الأهلى فى أول مباراة بالجولة الخامسة بعد التوقف الدولى حيث يسعى فيها كشرى لتصحيح مسار الفريق البترولى وخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.