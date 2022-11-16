شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسنغال فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب سيدات كرة اليد اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة أمام نظيره السنغالى فى إطار دور الثمانية فى بطولة أفريقيا المقامة على أرض الأخير.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مواجهة سيدات اليد أمام السنغال فى تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد على غينيا بنتيجة 29/22 أول أمس فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بالسنغال ليتأهلن إلى دور الثمانية قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الثلاثاء.

وحقق منتخب مصر لسيدات كرة اليد على نظيره المغربى بنتيجة 28/20 فى ثالث مواجهاته. وسبق وفاز منتخب سيدات كرة اليد على تونس بنتيجة 21/20 فى ثانى لقاءاته بعد الخسارة من الكونغو بنتيجة 21/20 فى أول مواجهاته.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومى جمعة وشيماء صبرى وشهد الشواربى وسهيلة خالد وفرح الشاذلى وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هانى ومريم عمر وكنزى حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامى عبد اللطيف مدير فنى ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إدارى ومنة الله بدوى أخصائى علاج طبيعى وحازم حامد محلل أداء.