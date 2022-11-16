شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة القناة أمام العبور في القسم الثانى إلى ملعب البلاستيك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات للقسم الثانى التابعة لاتحاد الكرة، نقل مباراة القناة والعبور في الجولة السادسة من مجموعة القاهرة والقناة، إلى ملعب البلاستيك بدلا من ملعب العبور، المقرر لها الجمعة المقبل.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم جوابا لكلا الناديين بنقل المباراة، إلى ملعب البلاستيك، والتي كانت مقرر لها إقامتها في ملعب العبور.

ويعد فريق القناة بقيادة محمد حليم، الفريق الوحيد فى المجموعات الثلاث الذى حقق الفوز فى الـ5 مباريات التى خاضها، وحصد الـ15 نقطة، ولم يستطع أى فريق آخر الوصول لهذا الرقم.

وقاد محمد حليم القناة فى 5 مباريات، فاز فى 5 لقاءات وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 3 أهداف وحصد 15 نقطة.

ويتصدر فريق القناة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة، متفوقا عن أقرب منافسيه الترسانة بـ4 نقاط، حيث يمتلك 11 نقطة.