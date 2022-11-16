شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمار حمدى لاعب النادى الأهلى، أداء فقرات برنامج التأهيل الذى يؤديه فى الملعب، فى ضوء المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الذى يخضع له اللاعب عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

وقام السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى بتخصيص فقرات متنوعة للاعبين، فى إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للارتباطات القادمة للفريق.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلى مرانا قويا شارك فيه على لطفى ومصطفى شوبير إلى جانب الحراس الشباب حازم محمد وطارق حسن.