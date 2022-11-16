شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف صلاح محسن من المشاركة مع سيراميكا أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا غامضاً بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين ومنعته من المشاركة مع فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وما زال صلاح محسن يعانى من الإصابة حيث لم تتضح الصورة كاملة أمام الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى لوضع اللاعب في حساباته في مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

في سياق مختلف عقد سامى جلسة مع لاعبيه تحت عنوان "لم الشمل" والاتفاق على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وطالبهم فيها بتصحيح المسار أمام المقاولون بالأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

واستقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، عن خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى وحددت مواجهة المصري وبيراميدز.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.