شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: خاطبنا الأهلى من أجل استعارة حسام حسن ومحمد محمود فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو فريق سموحة، من مسئولي النادى الأهلى استعارة الثنائى حسام حسن مهاجم الفريق ومحمد محمود لاعب وسط الفريق، ابتداء من يناير المقبل لنهاية الموسم من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأكد طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طلب استعارة حسام حسن ومحمد محمود من الأهلى من أجل حل المشاكل الهجومية التي يعانى منها الفريق في الوقت الحالي، بالإضافة لاستمرار غياب النيجيري جونيور أجايى عن الفريق والذى سيحتاج لثلاثة أشهر من أجل العودة.

وينتظر فريق سموحة رد النادى الأهلى على هذه الطلبات من أجل البحث عن بدائل حال عدم موافقة الأهلى على رحيلهما، والذى من المؤكد سيتم عرض الطلب على السويسرى مارسيل كولر من أجل البت فيه.

وأجرى النيجيرى جونيور أجاى جراحة ناجحة فى أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر فى قصبة القدم، خلال إحدى المباريات الودية التى لعبها سموحة استعدادا للموسم الحالي.

وكشفت الأشعة التى خضع لها أجايى حاجته إلى شهر إضافى قبل بدء مرحلة التأهيل التى ستحتاج إلى شهرين آخرين من أجل عودة اللاعب بشكل طبيعى للملاعب، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبرى داخل الفريق السكندرى.

خاض الفريق السكندرى مباراتين وديتين أمام العامرية، وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد، ويلعب اليوم أمام سبورتنج وديا.

ويعد محمود حليمو أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وأصبح جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلى، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

وبدأ سموحة مباريات الدورى بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.