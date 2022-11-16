شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. إبراهيم حسن ظهير ذهبى صنع المجد مع القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” فى حكاية اليوم قصة إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، الذى صنع تاريخاً حافلاً بالنجاحات على مدار مسيرته الكروية الطويلة، حيث انضم إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتم تصعيده فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس.

شارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، واستمرت مسيرته مع الأهلى حتى نهاية كأس العالم 1990، وانتقل بعدها إلى باوك اليونانى موسم 1990/1991، ومنه إلى نيوشاتيل السويسرى موسم 1991/1992، الذى شهد قمة نضجه فى كأس الاتحاد الأوربى عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخى لفريقه على ريال مدريد.

ثم عاد إبراهيم حسن مجددا للأهلى لمدة ثمانى سنوات، محققاً 19 بطولة خصوصاً أنه لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، وفى أغسطس 2000 تفاجأ الجميع بانتقال إبراهيم حسن للزمالك مع شقيقه حسام فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضى، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل تاريخيا فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حقق مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة،ولعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ومن الزمالك انتقل إبراهيم حسن إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ إبراهيم حسن مسيرته التدريبية مع شقيقه حسام حسن.

ولعب إبراهيم حسن 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا، بالإضافة إلى ثلاث مباريات غير مسجلة دوليا، سجل خلالها هدفا، وكان ظهوره الأول أمام بلغاريا وديا فى 2 مارس 1988.