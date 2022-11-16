شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سبورتنج وديا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مع فريق سبورتنج أحد أندية القسم الثانى، في مباراة ودية من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

ويسعى طارق العشرى لتجهيز جميع اللاعبين خلال هذه المباراة والوقوف على مدى جاهزيتهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الوصول إلى توليفة قوية قبل العودة للمباريات.

وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام العامرية، وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

واستعاد فريق سموحة جميع اللاعبين وأصبحوا جاهزين للدخول فى قائمة مواجهة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها 2 ديسمبر المقبل، باستثناء النيجيرى جونيور أجايى.

وأجرى النيجيري جونيور أجاى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، ويواصل حاليا اللاعب برنامج التأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سموحة.

ويعد محمد حليمو أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وأصبح جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلي، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.