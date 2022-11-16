شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل أون تايم: محاولات من اتحاد الكرة لتقليل أسعار تذاكر مباراة مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو اتحاد الكرة إلى تقليل أسعار تذاكر مباراة مصر وبلجيكا لحضور الجماهير المصرية بكثرة خلال المباراة لمؤازرة الفراعنة خلال المباراة الودية المقرر لها الجمعة المقبل.

وقال صلاح عقدة مراسل ontime sports في مداخلة مع خالد الغندور في برنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هناك محاولات من اتحاد الكرة لتقليل أسعار تذاكر مباراة مصر وبلجيكا لحضور الجماهير المصرية".

وأضاف: "اكتملت صفوف المنتخب المصري بحضور محمد صلاح ومصطفى محمد، وفيتوريا يتعامل مع المباراة بشكل رسمي وليس وديا، والمنتخب البلجيكي سيخوض مباراة مصر بالقوة الضربة استعدادا لكأس العالم".

وتابع: "أجواء مباراة مصر وبلجيكا مسيطرة على الشارع الكويتي ويوجد اهتمام كبير من الجماهير وملعب المباراة يتسع لـ63 ألف مشجع، وسيدير المباراة طاقم تحكيم كويتي".

وعن التشكيل، قال: "أكرم توفيق هو الأقرب للتشكيل الأساسي في الباك رايت وحمدي فتحي والننى وطارق حامد الأقرب لخط الوسط، باقى المراكز متفق عليها بنسبة كبيرة".

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 13 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان وعمر مرموش.