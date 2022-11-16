شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية ومحاضرة مع كولر بمران الأهلى والتدريب غدا على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

وحرص الجهاز الفني للنادى الأهلي على تخصيص فقرة تدريبات بدنية في الجيم، شارك بها اللاعبون على مجموعتين، قبل استكمال بقية فقرات المران في الملعب.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات متنوعة في إطار تجهيز اللاعبين من كافة الجوانب.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح الاثنين الماضي على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.