شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحفز ثنائى الأهلى المستبعدين من صفوف الفراعنة فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة خاصة مع محمد شريف وأحمد عبد القادر لاعبى المارد الأحمر واللذين تم استبعادهما من صفوف منتخب مصر الذى يستعد لملاقاة نظيره بلجيكا الجمعة المقبلة.

وطلب كولر من ثنائى الأهلى بمواصلة الاجتهاد فى التدريبات والمباريات أملا فى استعادة موقعهم فى قائمة الفراعنة ولفت أنظار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر.

ووعد ثنائى الأهلى مدربهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة لتقديم مباريات قوية فى ظل التحديات العديدة التى تنتظر المارد الأحمر خلال المرحلة القادمة.

وتتوقف بطولة الدورى حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة ودية أمام بلجيكا الجمعة المقبل بالكويت، كما يواجه المنتخب الأولمبى نظيره المغربى بملعب الأخير يومى الخميس والأحد المقبلين.

ويسعد الأهلى لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى فى الدور ربع النهائى للنسخة الماضية من كأس مصر.