شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد محمد شكرى قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا خدمات محمد شكرى لاعب الفريق، حيث شارك فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة وبات جاهزا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فى سياق مختلف عقد سامى جلسة مع لاعبيه تحت عنوان "لم الشمل" والاتفاق على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، وطالبهم فيها بتصحيح المسار أمام المقاولون بالأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم فى جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التى تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

واستقر الجهاز الفنى لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، على خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم، حيث تنتظر الرد لتحديد الفرق التى يمكن مواجهتها.

ويرغب أحمد سامى فى تصحيح أخطاء اللاعبين التى وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد وتعثر أمام الزمالك فى الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.