شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلى: مهمتى نجاح مشروع جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أيمن الجمل، مدير الكرة للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، عن بالغ سعادته بالعودة من جديد والعمل فى ناديه الذى تربى بين جدرانه بعد فترة من الغياب.

وأضاف، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى: "هدفى هو نجاح الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى فى مهام عمله نحو إعادة الفريق لوضعه الطبيعى وتطبيق مشروعه مع الإسماعيلى".

وأشار "تحدثت مع جاريدو فهو يتمتع بعقلية كبيرة ويعلم جيدا أهمية هذا المنصب لتهيئة الأجواء المناسب التى تكفل وضع الفريق فى مكان أفضل من أجل إرساء مبادئ الهدوء والعدالة بين الجميع".

وتابع الجمل: "بالتأكيد هناك أزمات فهل هناك نادٍ حول العالم بدون مشاكل أو أزمات (أتحدى) فالموقف يعتمد على مدى قدرتك لاستيعابك لتلك الأزمات من أجل حلها لعودة النهوض مجددًا".

واستكمل "الفريق يضم عناصر جيدة وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقنى فى إنجاح مهمة جاريدو بما يسهم فى إعادة البسمة لجماهيرنا العظيمة فى كل مكان".

وأتم تصريحاته "أتمنى من وسائل الإعلام أن تتعامل فيما يدور عن النادي الإسماعيلي بمزيد من الوضوح والموضوعية لتجنب تصدير أى أزمات ليس لها داعٍ وتسهم فى تأجيج مشاعر الجماهير".