شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق سلة الأهلى رجال مع نظيره الزمالك فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دورى مرتبط السلة رجال، بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة أيضا.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى نصف النهائى اليوم الأربعاء فى تمام الخامسة والنصف بصالة برج العرب بالإسكندرية.

كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، على أن تقام مباريات العودة الجمعة المقبل.

وفيما يخص مباريات الدور النهائى من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و24 نوفمبر الجارى.