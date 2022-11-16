الامارات | كوستاريكا والعراق وديا في البصرة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينهي منتخب كوستاريكا لكرة القدم فترة استعداداته قبل التوجه الى الدوحة، للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2022 في قطر، بملاقاة نظيره ومضيفه العراقي وديا الخميس في مدينة البصرة جنوب البلاد التي تنتظر استضافة خليجي 25 مطلع عام 2023. ويلعب المنتخب الكوستاريكي الذي يستعد للمشاركة السادسة في تاريخه على صعيد نهائيات كاس العالم، في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات اسبانيا واليابان والمانيا.

وهذه المباراة الودية الثالثة لمنتخب اسود الرافدين خلال نوفمبر، بعد اثنتين خاضهما في اسبانيا خسر في الاولى امام المكسيك برباعية نظيفة وتعادل سلبا في الثانية مع الاكوادور. الى ذلك استدعى الاتحاد العراقي لكرة القدم سبعة لاعبين الى صفوف منتخبه للمشاركة في مباراة كوستاريكا الودية، بعد غيابهم عن تشكيلة اسود الرافدين خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستدعاء .

واللاعبون هم كل من: مصطفى ناظم (الفيصلي الاردني) وحسين علي (الصفاقسي التونسي) وشيركو كريم (الكويت الكويتي) واحمد ياسين(اوريبرو السويدي) وزيدان اقبال (رديف مانشستر يونايتد الإنكليزي) وحسين عمار وضرغام اسماعيل. ويقود المنتخب العراقي في لقاء كوستاريكا مدربه الجديد الاسباني خيسوس كاساس الذي قرر ان يكون ظهوره الرسمي الاول مع اسود الرافدين في خليجي 25 في البصرة.