شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الجزائر ومالي اليوم الأربعاء 16_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعرض الخليج 365 موعد مباراة مالي والجزائر الودية، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك على ملعب «ميلود هدفي» بالجزائر، في ظل استعدادات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



ومن المقرر إقامة مباراة الجزائر ومالي الودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الجزائر، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.



وتُنقل مباراة الجزائر ومالي الودية على شاشة قناة «الجزائرية السادسة»، اليوم الأربعاء.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، والمقرر انطلاقها في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة الفاصلة أمام المنتخب الكاميروني.

كما فشل المنتخب المالي في حجز تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، بعد الخسارة أمام المنتخب التونسي في المواجهة الفاصلة بينهما.

قائمة المنتخب الجزائري



ويدخل المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني جمال بلماضي المعسكر الخاص بمباراة مالي الودية، بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي – مانديرا – أوكيدجا – زغبة.

خط الدفاع: عيسى ماندي – حماشي – توجاي – توبة – يوسف عطال – ليريس – بن سبعيني –حسين بن عيادة.

في الوسط: بن ناصر – زروقي – زرقان – بوداوي – بن طالب.

خط الهجوم: رياض محرز – آدم وناس – يوسف بلايلي – سعيد بن رحمة – كريم عريبي – إسلام سليماني – عمورة.