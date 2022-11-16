شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد الإمارات اليوم الأربعاء 16_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام مباراة الأرجنتين ضد الإمارات، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية"، عبر قنوات "دبي الرياضية".



ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الإماراتي في بروفة أخيرة قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

في المقابل يستعد المنتخب الإماراتي للمشاركة في خليجي 25، والمقررة فبراير المقبل في مدينة البصرة العراقية.



ويتواجد منتخب بلاد الفضة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية، وبولندا، والمكسيك.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مواجهات كأس العالم بلقاء السعودية يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، فيما يواجه نظيره المكسيك يوم السبت الموافق 26 نوفمبر، على يلتقي نظيره البولندي يوم 30 نوفمبر الجاري.