شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السعودية ضد كرواتيا اليوم الأربعاء 19_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة منتخب السعودية ضد كرواتيا، استعدادًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، المقرر لها أن تنطلق يوم الأحد المقبل.

ويأمل منتخب السعودية تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة كرواتيا لتكون أفضل استعداد للخضر قبل المونديال المرتقب.

وخاض المنتخب السعودي تدريباته في معسكره المقام حاليًا بمدينة الرياض، استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

وأجرى لاعبو منتخب السعودية الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث كان التدريب الأخير اليوم قبل اللقاء المرتقب.

منتخب السعودية خاض 5 مباريات ودية في معسكره الإعدادي بأبوظبي، فحقق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، وتعادل مع ألبانيا بهدف لكل فريق، وتعادل مع منتخب هندوراس دون أهداف، وفي الودية الرابعة تغلب المنتخب السعودي على منتخب آيسلندا بهدف دون رد، وتعادل مع بنما بهدف لمثله في ختام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، حيث يبدأ الخضر المباريات بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري، ثم يلاقي في مباراته الثانية منتخب بولندا يوم 26، ويواجه منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر الجاري.



تنطلق مباراة السعودية ضد كرواتيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت جرينتش.



تذاع مباراة السعودية ضد كرواتيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عبر شاشة قناة ssc السعودية.

معلق مباراة السعودية ضد كرواتيا الودية



يعلق فهد العتيبي على مباراة السعودية ضد كرواتيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.