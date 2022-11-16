شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل استعداداته بالكويت لمواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في الكويت لليوم الرابع على التوالي، قبل مواجهة بلجيكا، المقرر لها بعد غدا الجمعة في اطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

وفرض المدير الفني للمنتخب الوطني، سرية كبيرة على فندق إقامة المنتخب بالكويت قبل مواجهة بلجيكا، حيث يسعى فيتوريا لتوفير حماية كاملة للاعبين في مقر الإقامة والمعسكر، بما يساهم في زيادة تركيز اللاعبين قبل مواجهة المنتخب البلجيكي التي تمثل اختبارا وتحديا قويا للاعبين والجهاز الفني.

وحرص فيتوريا على عزل اللاعبين في مقر الإقامة ومنع الزيارات والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير، وطالب جهازه المعاون بإعداد تقارير يومية عن برنامج الإقامة.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم في حراسه المرمى: "محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفي محمد.