شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكلف معاونيه بمتابعة المحترفين فى ودية مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، معاونيه بمتابعة الدوليين المتواجدون مع المنتخب الوطنى، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم الجمعة المقبل فى الكويت.

وطلب فيريرا من معاونيه إعداد تقريرًا مفصلاً عن المستوى الذى سيظهر به لاعبى الزمالك فى المباراة الودية للفراعنة أمام بلجيكا، وتدوين كافة التفاصيل الخاصة بهم.

ويضم منتخب مصر من الزمالك كلاً من.. محمد عواد، وعمر جابر، وأحمد زيزو، وحسام عبد المجيد، وإمام عاشور.

وكان الجهاز الفني للزمالك قام بتصعيد كل من، عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001 .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنح الفرصة للاعبي فرق الشباب في الفترة المقبلة.