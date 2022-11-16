شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الاهلى رجال مع نظيره الزمالك فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة رجال، اليوم الأربعاء بعد صعود الفريقين بجانب صعود الاتحاد والجزيرة أيضا.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى نصف النهائى فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بصالة برج العرب بالإسكندرية. كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، على أن تقام مباريات العودة الجمعة المقبل.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و24 نوفمبر الجارى.